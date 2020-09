Booba réagit aux accusations d’Alpha 5.20 sur les rappeurs faisant de la zumba

Entre Kaaris, Rohff, La Fouine, Damso, Gims et plus récemment les membres de la Sexion D’Assaut, Maska, Black M et Barack Adama, Booba enchaine les clashs sur son compte Instagram depuis plusieurs jours malgré d’un nouveau bannissement sur le réseau social, B2O ne semble pas prêt de s’arrêter et vient de s’en prendre à Alpha 5.20.

La semaine précédente Alpha 5.20 avait pris la parole pour prendre la défense Freeze Corleone face à la polémique et au boycoot de son nouvel album “La Menace Fantôme”, ce dernier a été accusé de faire l’apologie du nazisme par le gouvernement et la LICRA, le rappeur français d’origine sénégalaise est d’ailleurs présent sur le projet en featuring avec le morceau “PDM” aux côtés de Shone.

D’après Alpha 5.20, Freeze Corleone va bientôt atteindre les 50 000 ventes avec son album et obtenir ainsi son premier Disque D’Or de sa carrière et s’en prend aux personnes qui ont tenté de mettre en place un boycott du projet en taclant au passage les rappeurs français qui font de la zumba qui n’est pas un exemple à suivre, ces propos ont fait réagir Booba qui s’est visiblement senti visé par cette déclaration.

“Arrêtez de sucer, arrêtez de faire vos zumba, arrêtez de faire des merdes. Un fils d’immigré qui est en train de faire des zumbas, je vous le jure c’est un traître. La zumba c’est pour les traîtres. C’est pour les négros ou les rebeux qui n’ont plus d’âme. Ils font de la zumba, du rap de camping, du rap de la fête forraine. Ils font du rap de merde.”, a commenté Alpha 5.20, une vidéo partagée sur son compte Instagram par Booba tout en lui adressant un message.

“Mais ferme là t’as jamais fait disc de manioc dans ta sombre carrière laisse nous streamer en paix 🙌🏾 quand on aura besoin d’canettes on t’fera signe. Bakel Sénégal on est ensemble 🏴‍☠️ #Alpha5joints #pliiiiidâme” a répondu B2O sur le réseau social de quoi relancer les hostilités entre les deux rappeurs.