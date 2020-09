Hugo TSR obtient son 2ème Disque D’Or avec “Fenêtre sur rue”, 8 après sa sortie

En juillet 2019, Hugo TSR avait obtenu son premier disque d’or avec son cinquième album intitulé “Tant qu’on est là” paru en 2017, le rappeur du groupe TSR Crew vient d’obtenir un nouveau disque d’or par le Syndicat National de l’édition phonographique cette semaine avec son quatrième album en solo “Fenêtre sur rue”.

Rappeur indépendant et graffeur français, Hugo TSR a débuté dans le rap dans les années 2000 avec le groupe TSR Crew, avant de se faire connaître grâce à son premier album solo paru en 2005, nommé “La Bombe H” puis le succès avec le TSR Crew notamment suite à la sortie de l’album “À quoi ça rime” en 2007.

“Tant qu’on est là” et “Fenêtre sur rue” sont les deux albums en solo de Hugo TSR ayant eu le plus de succès, il ne manquait plus qu’une certification pour ce dernier cité, 8 après sa sortie le projet vient enfin de dépasser les 50 000 ventes et d’obtenir la reconnaissance qu’il mérite avec un nouveau disque d’or pour le rappeur du TSR Crew.