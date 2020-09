Salt Bae contraint de fermer un restaurant après un twerk enflammé d’une cliente

Gros coup dur pour le célèbre restaurateur turque Nusret Gökçe plus connu sous le nom de Salt Bae qui fait fréquemment le buzz sur les réseaux sociaux avec ses vidéos pour afficher sa mise en scène notamment lorsqu’il coupe la viande ou prépare des plats, son restaurant de la ville de Boston va devoir fermer.

Alors qu’il totalise plus de 30 millions d’abonnés sur sa page Instagram, Salt Bae s’est retrouvé au milieu d’une polémique pour ne pas avoir respecté les consignes face à la pandémie de coronavirus aux Etats Unis suite à la diffusion d’une récente vidéo sur les réseaux.

Effectivement, Salt Bae a récemment fêter l’ouverture d’un nouveau restaurant à Boston, lors d’une soirée, une jeune cliente s’est mise à faire un twerk dans les locaux de l’établissement avant de déclencher la colère de son compagnon devant Nusret Gökçe qui a filmé la séquence tout comme les clients présents, une séquence ensuite diffusée sur les réseaux.

Les autorités sanitaires ont été alertés par la vidéo car les mesures en vigueur contre le COVID-19 ne sont pas respectées, les personnes présentent dans le restaurant n’ont pas de masques sur la vidéo et l’établissement a été contraint de fermer.

Imagine taking your girl to a five star restaurant you’ve just dropped $2k on off white shoes for her and she’s Dropping it low for salt bae while you get the car lmaoo pic.twitter.com/Eg6yhbLgaZ

— John (@iam_johnw) September 28, 2020