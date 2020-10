Booba : après Gims et Barack Adama s’attaque sévèrement à Maska de la Sexion D’Assaut

Alors qu’il est en clash depuis plusieurs années avec Gims, Booba s’est également attaqué aux autres membres du groupe la Sexion D’Assaut en début sur son compte Instagram en ciblant notamment Maska, Black M et Barack Adama, ce dernier a d’ailleurs répondu à B2O sur le réseau social avec quelques échanges virulents entre les deux rappeurs.

“Bon courage les gars avec votre roi sans tête. On attend avec impatience les 16 meuz de Masqua, Black Aime et Barackadabra” avait commenté Booba dans une story en postant une photo de la Sexion D’Assaut, “Très cher Booba espère de grande s*lope de 78 ans. Tu m’as attaqué, quel kiff j’avais besoin de buzz venant d’une bonne p*te à buzz, je suis preneur ! Tu étais pourtant une légende mais tu vas finir comme cette cougar de Joeystarr, aigris, seul et pas respectable… dommage ! On prépare un album de fils de p*te, prépare tes meilleurs playback sur les prochains hit. J’attends une jolie réponse de ta part, donne moi un peu de buzz” avait ensuite répondu Barack Adama avant que Booba ne révèle la conversation en privée entre eux et d’en remettre une couche lais contre Maska cette fois-ci.

En effet Booba a relayé ce mardi sur Instagram une vidéo de Maska en train de se filmer faisant une danse torse nu, une séquence que ce dernier a publié sur le réseau social en demandant à ses abonnés s’il valides son taff, “Ahahahahahahahahah t’es le blanc le plus fêler que j connais 😂😂apprend moi le step drill stp 😂” a notamment commenté son compère Black M.

“@barackadamaofficiel @gims Juste les gars si vous pouvez me donner une date pour votre grand retour comme ça j’suis sûr de pas sortir le même jour t’as capté? Bien vu mes p’tits Kingzaïolos j’vous kiff! 🙌🏾 #ilestduquartierluiaussi ? 🏴‍☠️” a régi Booba en postant la vidéo alors que Maska n’a pour le moment pas répondu aux provocations.