YL surpris de son absence de la compil de Jul, il donne la meilleure des réponses

Le 18 septembre dernier, YL a dévoilé son nouvel album intitulé “Compte de Faits”, un projet de 15 morceaux avec plusieurs invités comme Rim’k, Da Uzi, ISK, Naps ou encore Rohff dont le rappeur Marseillais poursuit la promotion comme récemment lors d’une interview pour le média StreetPress, ce dernier s’est notamment exprimé sur son absence de la compilation “13’Organisé” avec uniquement des rappeurs Marseillais réalisée par Jul.

Pour la sortie de son album “Compte de faits”, le rappeur Marseillais YL est venu répondre aux questions des abonnés de StreetPress, il parle de son rôle dans la série Validé, s’interroge sur le rap mainstream et s’exprime notamment sur sa surprenante son absence du projet 13 Organisé de Jul, il n’a pas été convié sur cette compilation 100% Marseille regroupant des nombreux rappeurs de la ville phocéen.

YL a expliqué qu’à sa connaissance il n’a de problème avec personne et que cette année 2020 est allée assez vite pour lui avec les sorties de sa mixtape puis de son album, Naps est sur son album, il discute avec Alonzo et SCH, le rappeur Marseille affirme qu’il n’a de problème avec personne à Marseille mais qu’il faudra peut être poser la question au premier concerné sur son absence, selon lui c’est une question de direction artistique.

YL explique ensuite qu’il a peut être des problèmes avec des gens mais qu’il n’en a pas connaissance mais qu’il soutient la démarche et a notamment partagé le morceau “Bande Organisée” à sa sortie, le rappeur Marseillais apprécie de voir des rappeurs de la ville de Marseille réunis sur un projet commun, et qu’il avait notamment déjà regroupé des artistes de la ville sur le titre “Marseille All Star” avant de conclure en déclarant qu’il “kiff” le single.