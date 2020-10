6ix9ine hospitalisé suite à une overdose de caféine et de pilules minceur !

Après l’échec commercial de son nouvel album TattleTales disponible depuis le début du mois septembre, la rumeur a circulé ce jeudi soir sur les réseaux sociaux que 6ix9ine a été hospitalisée en raison d’une overdose une information qui a ensuite été confirmée par les médias américains.

D’après le The Shade Room, le rappeur de Brooklyn a été hospitalisé en Floride il y a deux jours après avoir consommé trop de caféine et trop de pilules amaigrissantes, le faisant transpirer abondamment assis devant son ordinateur, 6ix9ine a pris deux pilules de perte de poids Hydroxycut au lieu de la dose recommandée d’un comprimé par jour en plus d’avoir bu du café McDonald’s ce qui a déclenché sa surdose.

Un incident qui aurait pu couter cher à 6ix9ine, ce dernier a déclaré qu’il ne prenait que de l’Hydroxycut et pas d’autres drogues car la consommation de drogue violerait les conditions de sa période de probation, ce qui le ramènerait directement en prison.

Tekashi 69 a également révélé au The Shade Room qu’il a pris beaucoup de poids depuis sa sortie de prison au mois d’avril dernier et qu’il a donc décidé de perdre du poids en faisant un régime ce qui explique son absence sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, le rappeur américain aux cheveux colorés sera de retour sur Instagram après la fin de cette période et se porte bien actuellement.