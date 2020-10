Donald Trump et son épouse positifs au Covid-19 !

Alors qu’il est actuellement en pleine campagne présidentielle, Donald Trump a été contraint de se placer quarantaine, le président des Etats Unis a annoncé ce vendredi que lui et son épouse Melania Trump ont tous les deux été testés positifs au Covid-19.

En effet Donald Trump a été testé positif au coronavirus ainsi que sa femme et il a annoncé officiellement la nouvelle aujourd’hui sur son compte Twitter en déclarant “on va s’en sortir ensemble”, c’est sa collaboratrice Hope Hicks qui lui a transmis le virus, cette dernière l’accompagnait lors des meetings de sa campagne présidentielle, ils se trouvaient ensemble dans l’avion présidentiel Air Force One.

“Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE!”, a tweeté Donald Trump.

Le docteur personnel de Donald Trump a assuré que le président des Etats Unis se porte bien et qu’il va pouvoir continuer d’assumer ses fonctions, l’homme d’État va effectuer sa période de quarantaine à la Maison Blanche, son déplacement en Floride prévu vendredi pour un meeting de campagne à l’approche de l’élection du 3 novembre a été annulé.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020