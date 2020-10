DaBaby victime d’une violente fusillade lors du tournage d’un clip

Le rappeur américain originaire de Charlotte, en Caroline-du-Nord, DaBaby a tourné ce samedi 3 octobre un nouveau clip, un tournage qui a été perturbé par incident, des coups de feu ont éclaté alors que l’artiste avait révélé sa localisation quelques minutes avant que la fusillade n’éclate.

Ce samedi 3 octobre, DaBaby était sur le tournage d’un clip lorsqu’une fusillade a éclaté. Le rappeur américain avait donné sa position quelques minutes avant les coups de feux.

DaBaby fait partie des rappeurs américains les plus populaires du moment. Il faut dire que le clip de son titre BOP on Broadway, disponible sur YouTube depuis moins d’un an, cumule près de 300 millions de vues. Plus récemment, son morceau Rockstar, où l’on retrouve Roddy Ricch en featuring, cumule plus de 300 millions de vues sur la célèbre plateforme.

L’artiste américain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et devrait dévoiler très prochainement de nouveaux contenus. D’après les dernières informations, DaBaby était sur le tournage d’un clip ce week-end à Charlotte, sa ville d’origine.

n effet, ce samedi 3 octobre 2020, DaBaby a partagé des images et des vidéos de ce qui semble être un clip vidéo en cours dans la ville américaine. Bien que nous ne connaissons pas le titre de la chanson à laquelle la vidéo serait liée, le tournage était dans une zone remplie d’enfants, ainsi que de membres de la clique du rappeur Billion Dollar Baby Entertainment.

Une fusillade éclate sur le tournage du clip de DaBaby

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tout au long du week-end, DaBaby a publié des vidéos sur son compte Instagram où il montre des piles de billets de cent dollars et a envoyé, par inadvertance, sa localisation.

Quelques minutes plus tard, une fusillade a éclaté et des vidéos ont ensuite commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Des scènes où l’on peut voir des dizaines de personnes se précipitant pour se mettre à l’abri après que des balles ont commencé à sonner.

ans une vidéo diffusée sur le compte Instagram TheShadeRoom, on peut entendre des sirènes de police deviennent de plus en plus bruyantes à l’approche de la scène où une femme est allongée sur le bord de la route, apparemment blessée. L’homme derrière la caméra dit: « Ils ont tiré sur la dame, mec. Ils nous tiraient dessus et ont tiré sur une putain de femme… elle n’est pas morte sur les lieux. J’espère que cette dame arrivera à l’hôpital et survivra. Bitch ass n-ggas. La police aussi, je ne fais confiance à aucun de ces négros. »

Dans la légende de la publication, on peut lire : « Une femme a apparemment été touché lors d’une fusillade qui aurait eu lieu lors du tournage vidéo de # DaBaby. Il n’y a aucun mot sur son état mais elle a apparemment été emmenée à l’hôpital selon ce témoin ».

