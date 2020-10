Rohff veut décrocher un nouveau record très impressionnant à l’âge de 42 ans

Après une longue carrière bien remplie avec 9 albums sortis depuis 1999 et un dixième en préparation qui devrait s’intituler “Grand Monsieur”, Rohff est toujours présent dans le rap game et au top de sa forme à l’âge de 42 ans comme il vient de le faire savoir sur son compte Instagram cette semaine.

En effet il y a quelques jours Rohff a posté sur le réseau social une vidéo en train de se maintenir en bonne condition physique s’entrainant à la course en salle sur un tapis de course avec le message, “10 km en 41mn bon! on redescend sous les 40 incessamment sous peu.😉 #RespectelesAnciens😏”, le rappeur du 94 se prépare donc à se lancer un nouveau défi en l’annonçant à ses 399 000 abonnés.

En plus d’être un artiste, Rohff est également un véritable athlète, après avoir réussi à parcourir 10 kilomètres en 41 minutes dans la vidéo postée sur son compte Instagram, Housni va donc relever un autre défi et souhaite passer sous les 40 minutes sur cette distance en attendant son retour dans les bacs pour un nouvel album.