Soso Maness lynché sur la toile pour s’être mis à la Drill après le Zumba Cafew, il réagit

Après l’énorme de son fameux Zumba Cafew dans le titre “Bande Organisée” de Jul qui avait notamment inspiré Benjamin Mendy pour réagir à la rumeur d’un transfert de Lionel Messi vers Manchester City en répondant au tweet d’un internaute “Je pense à Benjamin Mendy qui va faire écouter du Jul à Messi dans les vestiaires” avec le message “Et ça fait zumba cafewwwww”, Soso Maness a décidé de se lancer dans la drill.

“DZ DRILL 🇩🇿 C’est pas parce qu’on en fait pas qu’on sait pas en faire…” a commenté Soso Maness sur son compte Instagram en postant une vidéo d’un nouveau freestyle dans lequel le rappeur Marseillais pose sur de la Drill mais sa prestation n’a pas vraiment convaincu les internautes sur les réseaux sociaux et il a tenu a remettre les points sur les i.

En effet Soso Maness a subi des nombreuses critiques dans les commentaires de sa vidéo et a décidé de répondre à ses détracteurs sur Twitter, “L’équipe vous être vraiment en train de ma débattre sur un freestyle que j’ai fait à la jeter sur Insta ? Juste par ce que je suis en studio et je m’amuse un peu, vraiment qu’on aime ou pas je peux comprendre c’est pas grave mais personne peut me dire a moi si je suis légitime ou pas à faire de la drill vous êtes des fous” a-t-il expliqué.

“Alors écouter moi bien, j’ai toujours étais un homme j’ai jamais balancé personne j’ai toujours étais loyale dans ma vie, donc à partir de là Zumba Cafew Drill ou même tektonik celui qui n’est pas content c’est pareil” a ensuite ajouté Soso Maness sur son compte Twitter.