Tyga dévoile une photo choc de ses parties intimes sur OnlyFans !

Tout comme Cardi B il y a quelques semaines, Tyga vient de rejoindre le service en ligne d’hébergement de contenu photo et vidéo accessible sur abonnement, OnlyFans qui permet aux artistes gagner de l’argent avec les fans en s’abonnant à leur profil et le rappeur américain s’est déjà fait remarquer en postant des nudes.

OnlyFans est notamment connu auprès des internautes pour le partage des nombreuses photos dénudées ou suggestives sur l’application, la plupart des utilisateurs relayent du contenu pour les adultes, Tyga a décidé de rejoindre la plate-forme avec son propose espace sur Internet pour poster des contenus pour les plus de 18 ans.

Tyga a débarqué sur l’application et a immédiatement fait sensation auprès des utilisateurs en postant des clichés dénudés de lui, il aurait publié une photo de ses parties intimes ont révélé des fans sur Twitter cette semaine ce qui a enflammé le réseau social, le rappeur devrait également son compte OnlyFans pour poster des photos, des vidéos et des versions de ses clips non censurées, il poste d’ailleurs fréquemment des photos suggestives sur son compte Instagram.