SCH et Jul ont déjà reçu en exclu leur propre version de FIFA 21

Ce vendredi 9 octobre le jeu vidéo de football développé par EA Sports, FIFA 21 sera officiellement disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox Series et Stadian en attendant quelques chanceux comme Kylian Mbappé qui figure sur la pochette de cette nouvelle édition ont déjà en leur possession le jeu ou encore les rappeurs SCH et Jul.

Comme chaque année EA Sports distribue avant la sortie officielle de FIFA 21 quelques éditions exclusives à des personnalités, cette année les artistes Marseillais Jul et SCH ont chacun eu la chance de recevoir une édition spéciale de FIFA 21, la version de l’édition Champions personnalisée sur laquelle les rappeurs apparaissent sur le boîtier du jeu, les deux rappeurs ont également la chance de pouvoir tester le jeu très attendu par les fans avant sa sortie.

La version de FIFA 21 reçu par Jul possède également quelques clichés du rappeur et de Bande Organisée, son célèbre tube paru au mois d’aout dont le clip vient de dépasser les 100 000 millions de vues sur YouTube et a été récemment certifié single de Diamant.

FIFA 21 version SCH ! pic.twitter.com/TKvdeH4yrc — Kultur (@Kulturlesite_) October 4, 2020