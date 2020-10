Kaaris : “Conor McGregor 1vs1 je lui mets direct”, sa délirante présentation Netflix

Le 30 octobre prochain Netflix va dévoiler le dernier film réalisé par Olivier Marchal, “Bronx” avec Jean Reno, Lannick Gautry Claudia Cardinale, Gérard Lanvin et Kaaris qui après Fastlife, Braqueurs ou encore Overdrive va faire une nouvelle apparition dans ce long métrage dans lequel le rappeur de Sevran incarne le rôle d’un policier.

En attendant la fin du mois pour découvrir ce nouveau film d’Olivier Marchal, le réalisateur français spécialisé dans les films de gangsters (Braquo, 36 quai des Orfèvres, Gangsters, Les Lyonnais), Kaaris vient d’annoncer la programmation complète de ce mois sur Netflix dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de la célèbre plateforme.

En effet chaque mois Netflix présente sur ses réseaux et sur Youtube une petite vidéo avec humour ce qu’il ne faut pas manquer sur la plateforme de SVOD pendant le mois à venir, ce mois-ci c’est Kaaris qui prête sa voix avec beaucoup d’humour pour ce nouveau numéro, ‘Kaaris est une crème, et il n’est pas là pour foutre le Bronx dans ce STAN du mois d’octobre. Avec : The Haunting of Bly Manor, Kaaris qui joue un flic (oui), Emily in Paris, La Révolution, et de l’huile de ricin.”

Synopsis du film Bronx: « Dans les quartiers Nord de Marseille, une tuerie orchestrée par le clan Bastiani a lieu. Deux rivaux sont en charge de l’enquête, Vronski, un flic de la brigade antigang et Costa, un chef de groupe de la BRB aux pratiques douteuses. La situation dégénère lorsqu’un témoin-clé est assassiné durant sa garde à vue. En pleine guerre des gangs, Vronski et ses hommes, pour sauver leur peau, seront obligés de faire des choix lourds de conséquences ».