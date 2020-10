Gims réagit de la plus belle des façons aux dernières provocations de Booba

Depuis le featuring de Gims et Kaaris sur le morceau “1er coeur” extrait du dernier album du rappeur de Sevran, Booba ne lâche pas sur son compte Instagram les deux rappeurs et affiche fréquemment les derniers chiffres des ventes ou le classement du Top Singles de Riska et Meugui dans la story de son compte Instagram pour les provoquer.

Alors que Kaaris ne répond plus aux attaques de Booba sur les réseaux sociaux depuis l’annulation du combat dans l’octogone l’année dernière et semble avoir définitivement tourné la page de leur clash, Gims réagit souvent de manière subtile aux moqueries de B2O sans le citer explicitement.

Dans son dernier morceau “Immortel” dont le clip cumule plus de 4,5 millions de vues sur YouTube qui est extrait de son prochain album solo “Le Fléau” et sera disponible le 6 novembre prochain, Gims avait d’ailleurs lâché quelques punchlines destinées à Booba cette fois ci c’est dans sa story Instagram qu’il a visiblement adressé une nouveau message en réaction aux attaqyes de B2O.

“Rappelle toi de ça, tu ne seras jamais critiqué par quelqu’un qui fait plus que toi. Tu seras critiqué que par une personne qui fait moins que toi.” a-t-il écrit sur le réseau social, une réponse aux critiques de Booba à son encontre concernant la récente chute de ses titres au classement du Top Singles.

En effet B2O a récemment posté une story avec une capture d’écran du classement du titre “Immortel” qui pointe à la 161ème place du Top Singles de la semaine et du morceau “Yolo” qui est 199ème ainsi que le message “Gims classement hebdromadaire des barres” avant d’ajouter ensuite que les singles du rappeur de la Sexion D’Assaut ont disparu du Top 200 dans le classement.