La “fake” rédemption de Freeze Corleone en vidéo

Alors qu’il a subi de plein fouet une polémique à son encontre il y a deux semaines après la sortie de son album “La Menace Fantôme”, Freeze Corleone a tout de même réussi malgré le boycott mis en place à obtenir son premier disque d’or la semaine dernière en dépassant les 50 000 ventes avec son nouvel opus, une affaire qui a inspiré le YouTubeur Theodort.

Le Youtubeur qui compte plus de 498 000 abonnés sur sa chaine a mis en ligne une nouvelle parodie délirante de Freeze Corleone suite aux accusations de la LICRA et du gouvernement à l’encontre du rappeur français d’avoir tenu des propos antisémitismes, la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme lui reproche de “faire du business de son obsession des juifs” et d’avoir des paroles “d’antisémitisme, complotisme, apologie d’Hitler, du IIIe Reich et du terroriste Mollah Omar”, une enquête a même été ouverte à la demande du Procureur de la République.

Theodort s’est amusé à imiter Freeze Corleone dans une mise scène hilarante très réussie et dont la ressemblance avec l’artiste est bluffante, le YouTubeur imagine tout d’abord le rappeur acceptant de faire un rap plus gentil en évitant des propos polémiques pour plaire à Universal et afin que son contrat ne soit résilié par la maison de disque avant de finir la vidéo avec un clip parodique.