Aya Nakamura millionnaire ! (Vidéo)

En attendant de découvrir son prochain single intitulé Doudou qui sera disponible ce vendredi 9 octobre, Aya Nakamura vient d’annoncer une grande nouvelle à son public sur les réseaux sociaux, la chanteuse vient de franchir un nouveau cap à l’international avec son dernier album “Nakamura” paru en 2018.

Récemment certifié Disque de Diamant en France avec plus de 500 000 ventes pour son deuxième album après “Journal Intime” sorti en 2017, Aya Nakamura vient de publier une vidéo sur son compte Twitter pour révéler que son projet “Nakamura” a atteint le million de ventes dans le monde entier.

En effet l’album « Nakamura » d’Aya Nakamura s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en cumulant les ventes dans le monde (500 000 ventes en France et 500 000 dans le reste du monde), un succès phénoménal pour la chanteuse française qui a dévoilé cet été un nouveau single intitulé “Jolie Nana” dont le clip totalise déjà plus de 31 millions de vues sur Youtube et qui devrait bientôt annoncer son troisième album solo.