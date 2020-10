Les rappeurs Kofs et Elams arrêtés par la police avant la sortie de 13’Organisé de Jul

Ce vendredi sera disponible dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming la compilation 100% Marseille réalisée par Jul, un projet qui a pour but de réunir la nouvelle et l’ancienne génération des rappeurs de la ville phocéenne, le premier extrait “Bande Organisée” avec SCH, Soso Maness, Naps, Solda, Houari, Kofs et Elams est disponible depuis le mois d’aout.

En attendant la sortie du projet disponible en streaming ce soir à partir de minuit, les rappeurs Kofs et Elams présents sur le morceau “Bande Organisée” ont fait le buzz sur les réseaux sociaux en postant des photos ce mercredi après midi d’une séance de dédicace dans la ville de Valence en compagnie de Soso Maness et Redha Jr pour assurer la promotion de la sortie du projet “13’Organisé” de Jul.

En effet les deux artistes Marseillais se sont fait arrêtés par la police après cette séance de dédicace mise en place par un fast food de burger, l’événement a attiré environ 300 personnes regroupés devant le restaurant pour apercevoir Elams, Redha Jr, Soso Maness ou encore Kofs et tenter d’avoir un autographe, “Merci à vous de cette accueil magnifique les sang ❤️ Malgré les débordements et la venu de la police on a réussi à gérer, merci valence j’vous aime ✌🏼✅” a commenté ce dernier sur son compte Instagram.

Lors de cet événement Kofs et Elams se sont fait en effet arrêter par la police mais il s’agissait là d’une mise en scène, ils se sont fait escorter par les forces de l’ordre pour éviter la foule, les deux artistes Marseillais ont posté des photos sur les réseaux sociaux, “Arrestation pour Trop de vue sur YouTube rendez vous le 9 octobre pour le jugement #13Organisé #bracagevocal #bandeorganisée #marseille #digne #J-2 #13” a réagi Elams sur Instagram.

“Nous tenons à remercier sincèrement la @villedevalence @nicolas_daragon ainsi que la police de Valence pour leur compréhension et leur aide précieuse lors de notre événement d’hier au restaurant @chamas_burger qui a attiré tous les jeunes de Valence et son agglomération😍” a commenté le fast foot Chamas Burger qui a organisé l’événement après la séance de dédicace sur les réseaux sociaux.