Booba critique QALF et s’en prend encore à Damso

Alors que Damso a réussi son retour avec son nouvel album QALF sorti le mois derniers déjà certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes en seulement 10 jours d’exploitation et qu’il est présent en featuring sur le prochain opus de Kalash Criminel, une collaboration qui devrait être dévoilée très prochainement, Booba s’en est pris une nouvelle fois à Dems.

Dans une récente story de son compte Instagram, Booba a critiqué QALF en s’en prenant encore à Damso, le rappeur français exilé à Miami ne lâche pas son ancien protégé depuis la sortie de son album et a également ciblé la manageuse du rappeur Belge, Anissa dont il avait déjà reproché il y a quelques semaines d’avoir détruit selon lui la carrière de Dems.

“Elle, c’est @anissatv en quelques années, grâce à son incompétence, son amateurisme et sa soif de pouvoir, elle nous a flingué un incroyable artiste. Quant à lui, il a chopé l’melon avant même d’être arrivé au rayon fruits et légumes. #viesurvous 🖖🏾 @thedamso” avait commenté Booba au mois il y a trois semaines sur son compte Instagram en postant une photo d’Anissa et de Damso, “Bah alors t’es où philosophe de mes coui**es ? Ca y est c’est tout c’que t’avais ? Tu parles avec une Anissa, faut la mettre à la poubelle” a-t-il déclaré cette fois-ci.

Malgré les critiques de Booba, le nouvel opus de Damso est un véritable succès commercial et a déjà cumulé 66 614 ventes en deux semaines d’exploitation (1ère semaine : 35.947 ventes / 2ème semaines : 30.667 ventes) mais ce dernier a surpris ses fans cette semaine en désactivant son compte Twitter et pourrait disparaitre des réseaux sociaux.