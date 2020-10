Clash : Booba tacle encore Gims et Kaaris sur leur chute au Top Singles, Demdem réagit

Booba a décidé de ne plus laisser de répit à Gims depuis sa récente collaboration avec Kaaris sur le titre “1er coeur” extrait de l’album “2.7.0” de ce dernier paru au mois de septembre, alors que les deux rappeurs viennent de tourner le clip de leur featuring, Meugui vient également de dévoiler un nouveau single intitulé “Immortel” accompagné de son clip.

Ce nouveau morceau de Gims est le premier extrait de son nouvel album solo 100% Rap qui sera disponible au mois de novembre prochain, un titre qui n’a pas manqué de faire réagir Booba qui ne cesse de scruter le classement du morceau dans le Top Singles, le titre “Immortel” du rappeur de la Sexion D’Assaut vient de connaître une chute au classement que B2O a tenu à lui signaler en affichant également les titres de Kaaris.

En effet Booba a affiché dans une story de son compte Instagram le classement du Top Singles du 9 octobre 2020 publié par le Syndicat national de l’édition phonographique, le titre “Illimité” de Kaaris a chuté à la 93ème place et son single “Deux Deux” avec Bosh à la 189ème place, le morceau “Yolo” de Gims est 151ème, “Dernier métro” avec Kendji Girac est 158ème alors que “Immortel” a perdu 81 places se retrouvant 180ème.

“A peine 1 semaine d’exploitation et le single Immortel enregistre la plus grosse chute du classement, il perd 81 places et se retrouve à la 180ème position” a déclaré Booba en publiant le classement avant d’ajouter dans une autre story que le single s’est positionné à la 99ème place la semaine dernière lors de sa sortie, sa meilleure position au classement, B2O a ensuite posté une capture d’écran du compte Instagram de Demdem, la femme de Gims qui vient de le bloquer sur le réseau social, “Damba l’entrepreneuse m’a bloqué, elle a craqué” a-t-il commenté en légende avec plusieurs émojis mort de rire.