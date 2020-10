Jul rend dingue les internautes avec le Docteur Raoult en dealer dans son dernier clip

A l’occasion de la sortie de son nouveau projet intitulé “13’Organisé” qui regroupe 50 rappeurs Marseillais validé par Kaaris et Lacrim, Jul a fêté l’événement en dévoilant le clip du morceau “L’étoile sur le maillot” sur sa chaine YouTube avec les featurings de L’Algérino, Alonzo, Stone Black, Le Rat Luciano, SCH, As et Veazy qui a enflammé la toile avec la présence d’un sosie du célèbre Docteur Didier Raoult.

Le clip réalisé par WT FILMS et Coté de Prod du titre “L’étoile sur le maillot” produit par Stef Becker de Jul cumule déjà près de 4 millions de vues en moins de 4 jours sur YouTube et notamment fait le buzz sur les réseaux sociaux pour l’illustrations du couplet de L’Algérino et de sa phrase “Yeah, yeah, à Marseille, ça vend du shit et d’la chloroquine” avec un sosie du professeur Didier Raoult qui a fait un buzz phénoménal sur les réseaux sociaux.

Didier Raoult est un spécialiste français des maladies infectieuses, professeur de microbiologie à la faculté de médecine et à l’institut hospitalo-universitaire de Marseille qui a fait parler de lui depuis le début de la pandémie du coronavirus pour sa prise de position et son traitement à base d’hydroxychloroquine, une affaire qui a donc inspiré Jul pour son dernier clip.

Comme vous pouvez le découvrir ci dessous les internautes ont été interpellés par l’apparition du sosie du Docteur Raoult dans le nouveau clip de Jul de quoi lui assurer un gros coup de promotion pour son projet qui devrait connaître un nouveau succès avec son album “13’Organisé” avec uniquement des artistes de la ville Phocéenne dans la nouvelle et de l’ancienne génération.

🇫🇷 Insolite : Didier #Raoult dans le nouveau clip « L'Étoile » du collectif #13Organisé ? Non, c’est évidement un #sosie. « À #Marseille, ça vend du shit et de la #chloroquine » dit la chanson au moment de l’apparition du faux scientifique. (Clip / BFMTV) #Jul pic.twitter.com/30TNlqwPLs — Mediavenir (@Mediavenir) October 10, 2020

🚨 Jul invite le Docteur Raoult dans son nouveau clip « L’étoile sur le maillot » ! pic.twitter.com/a5P1JK9dAp — Midi/Minuit 🕛 (@midiminuit__) October 9, 2020

Pour le clip de «L’Etoile sur le maillot» de Jul, regroupant la scène Marseillaise, le rappeur a fait d'un sosie du Dr.Didier Raoult un dealer de drogue qui vend «du shit et de la Chloroquine». Le Professeur Raoul est devenu célèbre pour son traitement controversé face au Covid. pic.twitter.com/fRGlzCREIm — Bouteflikov ™ 📚 (@Bouteflikov) October 10, 2020