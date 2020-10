Rohff : “Le meilleur de tous les temps” dans son titre drill !

Il y a quelques jours Rohff avait affiché ses impressionnantes performances sportives après avoir réussi à parcourir 10 kilomètres en 41 minutes dans une vidéo publiée sur son compte Instagram et en annonçant son prochain défi en souhaitant passer sous les 40 minutes sur cette distance, le rappeur du 94 prépare également son retour en musique.

En effet Rohff vient d’annoncer ses réseaux sociaux la sortie de son prochain single intitulé “G.O.A.T” (“Greatest of all time”) traduit en français par “Le meilleur de tous les temps”, un morceau drill, un genre musical provenant des Etats Unis de la ville de Chicago qui séduit de plus en plus de rappeurs français et a visiblement également convaincu Housni de s’y mettre.

Rohff a décidé de suivre le tendance du moment pour ce prochain morceau en s’essayant à la drill popularisée localement à Chicago avant de se fait connaître à l’échelle nationale vers 2012 avec des artistes tels que Lil Durk, Fredo Santana, SD, Lil Reese, Soulja Boy ou encore Chief Keef, ce sous-genre musical du hip-hop envahit désormais la France comme récemment Freeze Corleone, Lacrim, Dosseh, Alonzo ou bien encore Ninho, Housni s’est également laissé tenter par ce style musical pour son nouveau single “G.O.A.T” qui sera disponible le vendredi 16 octobre.