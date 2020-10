Uno rend furieux les joueurs en annonçant l’interdiction d’additionner les +2 !

Au mois de mai 2019, Mattel avait fait une étonnante annonce au sujet du célèbre de cartes, Uno en répondant aux questions des internautes la société américaine spécialisée dans les jouets et jeux a expliqué qu’il est formellement interdit d’additionner les cartes +2 et/ou +4.

Une règle qui est très mal passée auprès des joueurs, ils ont été nombreux à réagir à cette annonce à l’époque, “Des milliers de parties à refaire”, “Pardon ?! Donc UNO nous lâche cette bombe comme ça”, “En un tweet Uno remet en cause des dizaines de parties” pouvait-on lire sur Twitter en réaction de cette précision sur les règles du jeu qui avait fait beaucoup parler l’année dernière.

Il y a quelques jours le community manager de Mattel a encore fait une annonce sur les règles du Uno sur le réseau social Twitter qui n’a pas plu aux joueurs, il serait impossible de mettre un +2 sur un autre +2, une pratique pourtant utilisée par des millions de joueurs, le CM de la marque a ensuite supprimé son Tweet face au critiques des internautes.

D’après le compte Twitter d’Uno dans les règles officielles il est possible de jouer une carte +2 seulement sur une carte de la même couleur ou une autre carte +2 qui a été jouée au préalable mais impossible de les additionner les uns sur les autres.

*Per management: 🚨 You cannot STACK a +2 on a +2 🚨

Go ahead, roast us.

— UNO (@realUNOgame) October 8, 2020