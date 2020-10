Wejdene n’en peut vraiment plus d’entendre son hit Anissa et confie l’étonnante raison

Alors qu’elle a dévoilé son premier album solo intitulé “16” le 25 septembre dernier, Wejdene a pris la 6ème place du dernier Top Album avec son projet qui cumule 25 098 ventes à l’issue de sa deuxième semaine d’exploitation, lors d’une récente interview pour la promotion de son nouvel opus, la jeune chanteuse s’est exprimée sur le succès de son tube “Anissa”.

En effet Wejdene a révélé ne plus pouvoir entendre le morceau qui a lancé sa carrière et dont le clip vient de dépasser les 64 millions de vues sur YouTube, le single « Anissa » a tourné en boucle pendant la période de confinement imposée en France en raison du coronavirus et semble bien avoir lassé cette dernière qui n’en peut plus de son morceau.

C’est lors de sa participation sur W9 à l’émission “L’Hebdo de la musique”, présentée par Érika Moulet que Wejdene s’est expliquée à ce sujet, elle a révélé ne plus pouvoir écouter son single, “Anissa”, “C’est Anissa ! C’est mon tube, mais je le connais depuis longtemps.” a-t-elle répondu questionnée par le journaliste sur le morceau qu’elle ne supporte plus entendre.

“C’était sur un coup de tête, c’est-à-dire que je réfléchissais à quel son on pouvait balancer. J’étais dans ma chambre, quand j’écris, je suis toujours dans un mood. Là, j’étais pas dans un mood amoureux ou quoi, mais j’avais envie d’écrire. Je me suis dit : ‘Là, faut que t’écrives un truc qui t’est arrivé, qui fasse parler.’ Donc j’ai pensé à ça direct, et j’ai écrit” a également confié Wejdene qui devrait dévoiler prochainement un nouveau clip d’un titre extrait de son album “16”.