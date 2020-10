Quand 6ix9ine se fait détruire par Morgan Freeman, ça fait très mal

Les temps sont durs pour 6ix9ine, après le flop de son dernier album “TattleTales” dont les chiffres des ventes ont été très décevants le rappeur américain aux cheveux colorés a disparu des réseaux sociaux et s’est récemment attiré les foudres de son rival Lil Reese se moquant de lui suite à son “overdose” pour avoir consommé trop de caféine et trop de pilules amaigrissantes.

6ix9ine s’est également fait récemment clasher par Morgan Freeman dans une interlude du morceau “Snitches & Rats” de 21 Savage en featuring avec Metro Boomin extrait du projet “Savage Mode 2”, le nom du single très explicite nous donne de suite une indication du thème du titre, lorsque les termes “snitches” et de “rats” sont évoqués dans le rap game aujourd’hui cela fait immédiatement penser Tekashi 69.

Sur ce morceau dédié aux “balances”, 21 Savage s’est expliqué lors d’un live sur le réseau social Instagram qu’il ne s’agit pas directement un clash envers 6ix9ine mais titre plus généraliste, “6ix9ine n’est pas le seul rat en Amérique, ce n’est pas le seul mouchard au monde. Vous avez tous un problème ? Mais vous devez tous écouter cette merde parce que c’est la réalité. Un rat est un putain de rat, point final.” a-t-il expliqué.

Mais le passage de Morgan Freeman semble bien destiné à 6ix9ine qui a obtenu sa libération en donnant les noms de ses anciens associés du gang des Nine Trey Gangsters, l’acteur américain s’exprime sur la nuance entre un “rat” et “snitch” (une balance), “Les mouchards et les rats ne sont pas la même chose. (…) Un “mouchard” est quelqu’un qui s’occupe des affaires des autres pour trouver des informations qu’ils peuvent vendre à un prix ou échanger contre une autre forme de compensation”. déclare-t-il alors que 21 Savage et Tekashi 69 avaient déjà eu un des échanges houleux.

“Un “rat” est un traître, un concepteur, un planificateur ou un participant physique. Il ne vend pas des secrets pour du pouvoir ou de l’argent, il trahit la confiance de son équipe ou de sa famille en espérant sauver son propre cul de lâche. La différence c’est qu’au moins la balance est humaine, alors que le rat, lui, c’est juste un putain de rat. Point” a ensuite conclue Morgan Freeman.