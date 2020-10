Niro va marquer l’histoire du rap avec 5 titres chaque mois sur 9 mois

Au mois de juillet dernier, Niro avait promis à son public une grosse annonce avant de dévoiler un album surprise intitulé « Sale môme » disponible depuis le 9 juillet 2020, le jour de son trente-troisième anniversaire, avec deux invités sur le projet, Gims sur le titre “Paye” et Nino B sur les morceaux “Mailler” et “En dessous”.

Après ce projet surprise, Niro va une nouvelle fois tenter de se démarquer avec la suite de cet album, en effet l’émission Mouv Rap Club, l’animateur Fif a confié que le rappeur de Blois va dévoiler un nouvel EP de 5 morceaux chaque mois sur une durée de 9 mois soit 45 titres inédits.

“Un tout nouveau concept encore jamais réalisé dans le rap français (…) Et dans chaque EP on retrouvera un jeune artiste, et une tête du rap français” a-t-il révélé avant d’ajouter “Il m’a dit qu’un truc allait tomber du ciel avant 2021”, “Que pour mes Sales Mômes 🌍 212 Qualité Quantité 👀” a réagi Niro en postant l’extrait de la séquence de l’émission de la radio Mouv’ sur son compte Instagram.