Sofiane frappe très fort en invitant SCH sur le bouillant “American Airlines” [Clip]

Après avoir partagé un extrait explosif sur leurs réseaux sociaux, Sofiane et SCH dévoilent le clip de leur nouveau single intitulé “American Airlines” produit par Therapy2093, Tedescoprod et MI8_Beats.

Annoncée il y a maintenant plusieurs semaines, cette collaboration entre Fianso et SCH est probablement l’une des plus attendue des fans de rap et démontre la parfaite alliance entre deux des piliers du 93 et du 13, le clip “American Airlines” a été réalisé par Nicolas Noël et Shems Scott pour NVZ Production,

“Le titre : American Airlines qui va suivre a été conçu dans le respect, l’esprit et l’amour de cette musique 😇 Mon Gaté et Moi Même vous souhaitons une bonne écoute, un bon visionnage et une bonne journée🙏🏼 Salutations, La Direction ✍🏼” a déclaré Sofiane sur son compte twitter après la mise en ligne du clip.