Victime d’une overdose, 6ix9ine choque avec une étonnante métamorphose physique

Alors qu’il a totalement disparu des réseaux sociaux depuis la sortie de son dernier album Tattletales qui n’a pas eu succès prévu, 6ix9ine connaît une période compliquée depuis le mois de septembre après s’être fait clashé par Morgan Freeman dans une interlude du morceau “Snitches & Rats” de 21 Savage en collaboration avec Metro Boomin et avoir été subi une “overdose” suite à une consommation excessive de caféine avec des pilules amaigrissantes.

Le très sulfureux rappeur américain aux cheveux colorés qui avait multiplié les sorties provocantes avant la parution de son dernier album et les déclarations controversées semble vouloir changer de style, dans une récente vidéo publiée cette semaine sur les réseaux sociaux 6ix9ine apparaît un nouveau look bien plus sobre qu’à son habitude.

En effet dans cette séquence filmée par un fan de Tekashi 69 et diffusée sur la toile le 13 octobre, ce dernier apparaît le sourire aux lèvres en train de faire une dédicace aux amis de la personne qui le filme et sans sa célèbre chevelure colorée, ses cheveux multicolores ont laissé la place à ses cheveux bruns naturels avec également une petite barbe mal rasée, le rappeur semble également fatigué visiblement usé par la période difficile qu’il a vécu après son passage en prison, la sortie de son album et son overdose.