Lacrim – RIPRO 4

R.I.P.R.O 4 de Lacrim c’est la nouvelle et dernière mixtape de la fameuse série RIPRO, disponible ce vendredi 16 octobre avec beaucoup d’invités tel que Niska, Ninho, JUL, Maes, Vladimir Cauchemar, Leto ou encore Soso Maness pour un projet qui devrait marquer cette fin d’année 2020.

Après trois volets de la fameuse série de mixtape R.I.P.R.O, écoulée à plus de 485K exemplaires, et son dernier projet éponyme écoulé à plus de 80K exemplaires, Lacrim a fait son grand retour avec le single « Allez N**** ta mère (Feat. Soso Maness) ». Il s’apprête désormais à sortir le tant attendu « R.I.P.R.O 4 » pour le grand bonheur de ses fans.

Tracklist de R.I.P.R.O 4 de Lacrim :

1. El Profesor

2. Jacques Chirac

3. Nipsey Hussle (feat. Niska)

4. Végéta

5. Dadinho (feat. Ninho)

6. Raffa & Carlos

7. Boston George (feat. Maes)

8. Picasso

9. Big Meech (feat. Leto)

10. Penelope Cruz

11. Eric Cantona (feat. Jul)

12. Allez n**** ta mère (feat. Soso Maness)

13. Dracula (feat. Sfera Ebbasta & Vladimir Cauchemar)

14. Sam & Driss

15. Zizou

16. Kadyrov (feat. Goulag)

17. Le petit Nicolas