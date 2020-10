Lynda – Papillon

Lynda présente son nouvel album intitulé “Papillon”, l’histoire commence avec des vidéos où elle chante seule dans sa chambre, cette chambre qui a été en quelques sortes son cocon, Lynda prend ensuite son destin en main et se met à écrire ses propres textes et composer au piano.

Lynda continue son évolution en signant chez Wati-b où elle fera notamment les premières parties de Black M, Gims et Dadju, depuis son arrivée chez Polydor en 2019, elle multiplie les titres imparables entre Pop Urbaine, R&B et variété, avec entre autres « Adieu » feat Dadju, récemment certifié single d’or et « Si tu m’aimes », qui était dans le TOP 10 TikTok France avec + de 100 000 posts.

Aujourd’hui Lynda, c’est au total + de 100 millions de vues sur YouTube et + de 40 millions de streams cumulés. La nouvelle voix du R’N’B en France, s’apprête maintenant à finaliser son éclosion en sortant son tout premier album : « Papillon » avec les participations exceptionnelles de Black M, Fianso, Eva Queen, Dadju et Soolking.

Tracklist de l’album Papillon de Lynda :

1. Intro

2. Luna (Feat. Soolking)

3. Viens On Parle

4. Cala

5. Femme Fatale

6. Amor Amor

7. Si Tu M’aimes

8. Dinero (Feat. Eva Queen)

9. Si J’avais Pu

10. Mon Role

11. Collectionneur

12. Folie (Feat. Black M)

13. C’est Pour Toi

14. Les Liens (Feat. Sofiane)

15. J’te Donnerai

16. Papier

17. T’en Fais Trop

18. Adieu (Feat. Dadju)