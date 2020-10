Timal – Trop Caliente (réédition)

Timal est un talent brut : sa voix, ses textes crus, lucides et réalistes, ses refrains entraînants sont autant d’atouts qui le caractérisent.

Après avoir rempli le bataclan et vendu plus de 100,000 copies de son premier album « Trop Chaud », Timal nous a présenté le 28 Février dernier « Caliente », album certifié disque d’or avec plus de 70,000 ventes.

Il revient le 16 octobre avec une réédition de cet album qui comprend 12 nouveaux titres inédits. En format physique, il s’agit d’une édition collector avec lenticulaire.

Tracklist Trop Caliente de Timal :

1. Gang

2. Comme Pablo

3. Refait

4. Muerte (Feat. Marwa Loud)

5. Si vite

6. Tous les jours

7. Semaine

8. C’est la rue (Feat. SDM)

9. Bouteille

10. Amis ou ennemis

11. R.A.S

12. Ailleurs (Oliver Ryon Remix)

13. Caliente

14. Disponible

15. Ailleurs (Ft. Maes)

16. Le temps passe

17. Routine

18. Promis (Ft. PLK)

19. Jour de paye

20. Copilote

21. Souvenirs

22. Vida

23. TBA

24. La maille

25. La 13

26. Week-end (Ft. Leto)

27. Cavaler

28. Tu me connais

29. Sale

30. Smile

31. T’es où ?

32. Charbonner

33. Allô

34. Banal