Kalash Criminel tacle Eric Zemmour qui n’est pas censuré pour ses propos chocs

Après JoeyStarr qui s’est moqué de Eric Zemmour après l’annonce du test positif au Covid-19 du célèbre polémique français sur son compte Instagram avec la blague “Eric Zemmour positif. Courage au Covid qui a chopé cette saloperie.”, ce dernier s’est encore fait tacler par un autre rappeur français, Kalash Criminel.

En effet ce vendredi, Kalash Criminel a présenté sa collaboration très attendue avec le rappeur Belge Damso sur le morceau “But en or” produit par Hypnotic Beatz qui est le premier extrait de son prochain album solo dont il n’a pas encore annoncé la date de sortie et en a profité pour lâcher une punchline contre Eric Zemmour dans le refrain.

“Sais-tu pourquoi le monde part en couilles (hey) ? On partage la haine, pas l’amour (l’amour). Pourquoi on censure Dieudonné mais on laisse parler Eric Zemmour ? J’vois que des policiers analphabètes suivre nos quotidiens à la lettre” lâche Kalash Criminel dans ce nouveau single en featuring avec Damso au sujet du traitement médiatique accordé à Eric Zemmour qui malgré des multiples propos polémiques ne subit aucune censure à la télévision ou à la radio au contraire de Dieudonné qui a été censuré pour ses déclarations.