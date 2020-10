Roméo Elvis se fait détruire par Booba dans son dernier feat

Ce vendredi Booba a dévoilé cette dernière collaboration avec le rappeur Green Montana récemment signé sur son label 92i avec le morceau “Tout gâcher” que les deux rappeurs ont annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux, dans son couplet s’en est pris à Roméo Elvis en raison de sa récente accusation d’agression sexuelle.

“J’vais qu’aux pu*es comme c’est carré. Pas d’Elvis, pas de Roméo, pas de guerre. C’est faux quand j’dis qu’on va s’attraper. Sauf si c’est pour t’ni*uer ta mère” lâche Booba dans son couplet à l’encontre de Roméo Elvis qui face à la polémique s’était excusé sur compte Instagram dans un long message “Les réseaux s’enflamment, et oui: j’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une, et m’arrêtant dans les instants qui ont suivis dès que j’ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne” s’était-il notamment justifié, des explications qui n’ont visiblement pas convaincu B2O.

Habitué des clashs, Booba s’est également attaqué une nouvelle fois à l’ancienne petite amie du footballeur Italien Mario Balotelli, Fanny Neguesha, “T’as pas de cul, l’docteur va régler ça. J’peux t’falsifier comme Fanny Neguesha. Y’a pas de deuxième round, réveille-toi/Car ici, c’est pas du MMA” a-t-il lâché dans son couplet sur ce titre de Green Montana extrait de son nouvel album “Alaska” qui sera disponible à partir du 30 octobre.