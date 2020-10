Kaaris démontre à Booba qu’il s’est trompé sur son feat avec Gims

Alors que Booba scrute de prêt chaque semaine les chiffres des ventes et le classement des Top Singles ou du Top Albums, le rappeur français exilé à Miami s’était moqué de Kaaris après la sortie de son dernier album “2.7.0” en déclarant qu’il s’est fait avoir sur ses collaborations avec Gims et Dajdu sur les titres “1er coeur” et “Piquée”.

En effet B2O avait reproché à Gims et Dajdu de ne pas avoir fait des tubes sur les featurings avec Kaaris en ajoutant qu’il n’a même pas besoin de les clipper, “Pourquoi tu clip pas le hit avec le roi du nord ?? ou celui avec le prince héritier ? Tu t’es bien fait rouler Zongo.” avait-il notamment commenté sur une publication Instagram de Riska sur l’annonce du clip “Deux Deux” avec Bosh, mais les remarques de Booba n’ont pas influencé le rappeur Sevranais qui a décidé de mettre en images il y a quelques jours le morceau “1er coeur”.

Kaaris a démontré à Booba qu’il a tort au sujet de sa collaboration avec Gims, les premières images du tournage du clip de leur featuring ont d’ailleurs fuité sur les réseaux sociaux et ont suscité l’engouement des internautes, le rappeur de Sevran n’a pas encore annoncé la date de sortie de la vidéo qui devrait arriver très prochainement alors que l’album « 2.7.0 » s’est écoulé à 35.757 ventes en 6 semaines d’exploitation.

Gims a également invité Kaaris aux côtés de Leto, Bosh, Vald et Heuss l’Enfoiré sur son album 100% Rap « Le fléau » qui sera disponible le vendredi 6 Novembre alors que Riska sera à l’affiche du film “Bronx” réalisé par Olivier Marchal avec Claudia Cardinale, Gérard Lanvin, Lannick Gautry, Stanislas Merhar, David Belle, Jean Reno qui sortira le 30 octobre sur Netflix.