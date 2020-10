Koba LaD confie ne pas connaître le Dr Raoult, Patrick Sébastien et Leonardo DiCaprio [Vidéo]

En attendant la sortie de son nouvel album intitulé “Détail” prévue pour le 24 octobre prochain, Koba LaD était invité cette semaine dans l’émission “Le QG” présentée par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, le rappeur français a surpris l’animateur pour ne pas avoir réussi à reconnaître des personnalités connues comme s’était déjà le cas lors de l’émission Rap Jeu avec IAM ou encore sur Skyrock avec Bob Marley.

En effet en 2019, Koba Lad a déjà révélé ne pas connaitre IAM lors de l’un des épisodes de Rap Jeu animé par Mehdi Maïzi, “Il a parfaitement le droit parce qu’a l’inverse si tu me demandais ce qu’il fait réellement, je ne le connais pas” avait ensuite réagi Akhenaton lors d’une interview, le rappeur d’Évry avait ensuite récidivé avec Bob Marley au mois de mai 2020 en direct sur Skyrock dans l’émission Planète Rap.

“Je n’ai rien écouté de Bob Marley. Ça ne m’intéresse pas moi (…) Qu’est-ce qu’il raconte dans ses morceaux ? Ça te parle ? Arrête…” avait-il commenté face à l’animateur Fred Musa stupéfié qui avait décidé de lui faire découvrir le titre Jamin, cette fois-ci ce sont le professeur Didier Raoult, Patrick Sébastien et Leonardo DiCaprio que Koba LaD a avoué ne pas savoir qui ils sont.

“C’est qui ? (…) non moi, je ne regarde pas la télé les dingueries. Oh lala les gars vous me dites des blaze de fou” a réagi Koba Lad au sujet du Dr Raoult, “Lui il me dit quelque chose” a-t-il déclaré en voyant une photo de Leonardo DiCaprio face à Guillaume Pley mort de rire face aux réactions du rappeur français.