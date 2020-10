Wejdene violemment clashée par Tchikita sur son comportement pour une fille de 16 ans

Après avoir marqué le début d’année 2020 avec son tube “Anissa” suivi du titre “Coco” cet été, Wejdene a dévoilé son tout premier album intitulé “16” comme son âge au début du mois de septembre ayant réussi un bon démarrage avec 17 097 ventes lors de sa première semaine d’exploitation et qui vient dépasser les 30 000 ventes, malgré son succès la jeune chanteuse vient de s’attirer les critiques de la snapchateuse Tchikita.

Alors que l’influenceur KindaSama s’est déjà récemment moqué de Wejdene dans un freestyle vidéo qui s’était retrouvé en Top Tendances sur Twitter et avait passablement énervé son manager Feuneu, cette fois c’est Tchikita qui s’est attaqué à l’interprète de “Anissa” dans une story de son compte Snapchat en lui reprochant d’être un mauvais exemple pour les plus jeunes.

“Venez pas me dire j’attaque une petite, tu as vu le comportement d’adulte qu’elle a actuellement, il est absolument pas cohérent avec son âge. Quand tu vas voir ta petite soeur, faire des trucs bizarres, vouloir conduire, vouloir se maquiller, vouloir mettre des perruques, vouloir se mettre en maillot de bain sur son compte Snapchat, faudra pas venir me dire gnagnagna chacal” déclare Tchikita dans la vidéo au sujet de Wejdene.

“Tu as vu quand on fait de la prévention, on dit des bonnes choses on véhicule de bons messages, on est mis en arrière et sur le devant de la scène on met des gens qui ne véhiculent pas des bonnes choses” poursuit la snapchateuse qui compte également plus de 95 000 abonnés sur son compte Instagram, une vidéo relayée sur Twitter qui a rapidement enflammé le réseau social avec plus de 22 000 “Like” et suscitant des nombreuses réactions des internautes.