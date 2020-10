Après Rohff et Kaaris, Booba revient sur Damso pour ridiculiser ses ventes

Alors qu’il vient d’annoncer officiellement le lancement de son nouveau label intitulé « Piraterie Music », le quatrième après Tallac Records, 92i Records label en musique rap et 7 Corp label en musique urbaine, Booba suit de très prêt toutes les semaines, les chiffres de ventes des albums et des singles ainsi que le classement hebdomadaire du Top Streaming.

Après avoir affiché le classement du dernier titre de Rohff “G.O.A.T” (“Greatest Of All Time”) dans le Top streaming d’Apple Music et les derniers chiffres des ventes de l’album “2.7.0” de Kaaris, Booba s’est amusé des ventes du nouvel album de “QALF” qui vont chuter selon lui avant de s’en prendre également à la manageuse du rappeur Belge, Anissa qui aurait causé sa chute avait-il récemment déclaré.

L’album “QALF” composé de 15 morceaux avec les featurings de Hamza, Lous and The Yakuza et Fally Ipupa de Damso cumule 88 008 ventes en 4 semaines d’exploitation et devrait donc être certifié disque de platine prochainement mais ce succès commercial ne semble visiblement pas convaincre sans ancien mentor Booba qui continue de se moquer de ses chiffres des ventes.

Booba a tout d’abord posté une capture des ventes de l’album de Dems pour chaque semaine d’exploitation du projet (35 947 en première semaine, 30 667 en deuxième semaine, 12 456 en troisième semaine et 8 938 en quatrième semaine) en mentionnant l’artiste Belge et Anissa avec la légende “Alors les gars !!!” avant de publier une copie d’écran de sa conversation privée avec cette dernière avec le message “Ca va pas trop dur la redescente ? Bande de grosses quiches !”.

“Anissa, vu qu’il y a zéro hit dans l’album du philosophe, c’est quoi la stratégie ? Creuser un puit à Kinshasa ? Ouvrir un orphelinat ? Un feat avec JoeyStarr ? Julien 2 ? Bande d’imbéciles ! Ca va être dur de faire les 200k. Bon courage” a ajouté B2O en commentaire de la publication sur Instagram avant d’ajouter deux montages de Damso avec sa manageuse et avec Kaaris.