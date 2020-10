Aya Nakamura a oublié sa difficile rupture avec Niska et le prouve en photo

Au mois de mars dernier Niska et Aya Nakamura se sont embrouillés sur les réseaux sociaux après avoir été proches pendant plusieurs mois les deux artistes se sont quittés difficilement en 2019 après des révélations sur un supposé comportement violent du rappeur français alors qu’ils avaient également collaboré ensemble sur le morceau “Sucette” dont le clip ne verra d’ailleurs jamais le jour.

En effet au mois de mars 2019, un blogueur Aquababe habitué à faire des révélations sur les stars a enflammé la toile en affirmant qu’Aya en couple avec Niska aurait été frappée par ce dernier en postant une photo de la chanteuse ayant le visage tuméfié, “Ce n’est pas totalement ça, mais oui, je me suis fait n*quer” avait ensuite répondu Aya Nakamura sur son compte Instagram face aux interrogations des fans mais sans donner plus de détails sur cette affaire alors que le rappeur est de son côté resté silencieux.

Aujourd’hui Aya Nakamura prépare la sortie de son nouvel album “AYA” prévue pour le 13 novembre 2020 dont le premier extrait est déjà disponible et s’intitule “Doudou”, la chanteuse semble également avoir oublié sa mésaventure avec Niska et vient de s’afficher dans une story Instagram en bonne compagnie très proche de son producteur, Vladimir Boudnikoff dans ses bras vêtue d’un peignoir dans un moment visiblement très complice avec la légende “Mon lossa” et des émojis coeur.