Vice City de retour dans GTA 6 dans une map immense !

Alors que des informations venant de Rockstar Games sur Grand Theft Auto VI sont toujours attendues par les fans depuis des longs mois et les rumeurs continuent de circuler, après les succès de “Red Dead Redemption 2” et “GTA V”, le développeur et éditeur de jeux vidéo américain basé à New York pourrait proposer le retour de Vice City dans une map immense pour le sixième volet de GTA.

En effet des images ont révélés il y a quelques jours plusieurs parties de la map de Grand Theft Auto VI qui se fait toujours attendre depuis GTA 5 paru en 2013 et sortira sur les consoles next-gen Playsation 5 et Xbox Series X mais dont une possible date de sortie envisagée reste toujours totalement inconnue et ne devrait pas annoncée de sitôt.

Du côté de Rockstar c’est toujours le silence totale et pour le moment aucune information fiable et vérifiée n’a fuité malgré des nombreuses rumeurs comme celle des images d’une map qui révèle que le jeu pourrait de se dérouler à Vice City avec une carte gigantesque avec plusieurs îles liées entre elles par des ponts, a noter également que les images dévoilées sont similaires à celle d’une fuite en 2018 mais il faudra encore patienter un long moment avant d’avoir une réponse officielle.

La carte de GTA 6, qui n'a toujours pas été annoncé par Rockstar, aurait fuité 😱https://t.co/elJeR89hqAhttps://t.co/N91WgVrIax pic.twitter.com/ipbFEdIaBt — Instant Gaming (@InstantGamingFR) October 14, 2020