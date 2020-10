Jul met à l’honneur le rap de Marseille avec des lives 13’Organisé

Après la sortie de l’album événement 13 Organisé le 9 octobre dernier, Deezer s’associe au collectif de rappeurs pour co-produire trois soirées exceptionnelles de live en direct de Marseille, les 19, 22 et 23 octobre prochains. À cette occasion, les artistes interpréteront les titres de cet album 100% Marseille et reviendront sur leur collaboration au cours d’interviews exclusives.

13 Organisé, un album aux performances d’écoute exceptionnelles, depuis sa sortie le 9 octobre dernier, l’album 13 Organisé occupe le top sur Deezer. 6 titres de l’album campent dans le Top 10 France, et 10 apparaissent dans le Top 20. L’album occupe également la première place du Top international.

Des lives 100% Marseille aux couleurs de 13 Organisé en partenariat avec Deezer, les 19, 22 et 23 octobre, le rendez-vous est pris sur la page Instagram de Deezer France et la page Youtube de D’Or et de platine. Le live du 23 octobre sera également retransmis sur les pages Youtube de tous les artistes de 13 Organisé. Au cours de ces 3 lives de plus d’1h30, les rappeurs de cet album 100% Marseille se succèderont sur le plateau aux couleurs du projet et en interpréteront les titres.

Le rap made in Marseille mis à l’honneur, 13 Organisé rassemble une cinquantaine d’artistes marseillais. À l’initiative de JuL, ce projet réunit de nombreux rappeurs qu’ils soient historiques ou de la nouvelle génération : 100 Blaze, 2Bang, A-Deal, Akhenaton, Alonzo, AM La Scampia, As, Banguiz, Bilk, Dadinho, Djiha, Don Choa, Drime, Elams, Fahar, Friz, Graya, Houari, Jazzy Jazz, Jhonson, Jul, Kamikaz, Keny Arkana, Kofs, Kara, L’Algérino, Le Rat Luciano, Many, Menzo, Moh, Moubarak, Naps, Oussagaza, Saf, Sat L’Artificier, Sauzer, SCH, Shurik’n, Solda, Soprano, Soso Maness, Stone Black, Sysa, Thabiti, Tonyno, Veazy, Vincenzo, Zbig, Zak et Diego.

En plus d’interpréter les titres de l’album 13 Organisé, les rappeurs prendront la parole au micro de Tarik Chakor et Narjes Bahhar, responsable éditorial rap de Deezer. L’occasion pour tous ces artistes de revenir sur leur participation au projet 13 Organisé et de faire connaître leur univers au public.

Avec ces trois soirées exclusives, les rappeurs de 13 Organisé, Deezer et Believe mettent à l’honneur la culture du rap de la cité phocéenne portée par la génération JuL associée à d’autres figures historiques.

Les lives, enregistrés dans l’après-midi, seront rediffusés à 21h, lundi 19 et jeudi 22 sur la page Instagram de Deezer France et la page Youtube de D’Or et de platine. Le vendredi 23 octobre, le live sera retransmis sur la page Instagram de Deezer France ainsi que sur les pages Youtube de l’ensemble des artistes du projet 13 Organisé.