Conor McGregor : sa revanche contre Khabib Nurmagomedov est finalement possible

Il y a quelques jours Khabib Nurmagomedov avait déclaré avoir tourné la page Conor McGregor lors d’une interview pour ESPN, “Cet Ultimate Fighter avec lui, c’est de la bonne pub pour lui, je ne veux pas lui donner ça. Je ne lui donnerais jamais ça, même s’ils m’offraient 5 milliards de dollars, même s’il m’offrait l’UFC, je ne le ferais jamais.” a-t-il confié.

“C’est terminé, tout est fini, le 6 octobre, je l’ai terminé, et j’ai fini tout ce que j’avais à faire avec lui, j’ai eu d’autres challenges, Dustin Poirier, désormais Justin Gaethje. (…) Mais je ne pense pas que ce soit vers Conor McGregor” a ajouté le pratiquant de MMA russe d’origine daghestanaise mais avant son retour prochain à l’UFC, Khabib Nurmagomedov semble encore avoir changé d’avis sur la possibilité d’offrir une revanche à Conor McGregor.

Après sa victoire au mois d’octobre 2018 face à son rival, Khabib Nurmagomedov semble être prêt à offrir une revanche à Conor McGregor, lors d’un entretien accordé à Mike Swick, le Russe a évoqué les conditions d’un éventuel nouveau face à face sur le ring avec le combattant Irlandais qui est sorti de sa retraite.

“S’il bat Poirier en lightweight, ça a du sens, mais s’ils combattent en welterweight, comment pouvez-vous combattre en welterweight et juste après combattre en lightweight ? Ils veulent que tout soit facile. Si vous voulez prendre la voie facile, vous ne méritez jamais le prochain title-shot”, a expliqué Khabib Nurmagomedov dans des propos rapportés par le média La Sueur avant d’ajouter “Rappelez-vous, avant de l’affronter, je lui ai dit : ‘Je vais te rendre humble et je vais te remettre dans la queue’. Maintenant, deux ans après, les gens comprennent mon discours. Je vais le mettre dans la queue et je vais prendre la décision. S’il combat en welterweight, au revoir”.