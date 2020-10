Mercredi dernier, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 en région Parisienne et dans 8 métropoles, le non respect des horaires du couvre-feu est sanctionné d’une amende de 135 euros mais les heures fixées pourraient changer en fonction de l’évolution de la pandémie du coronavirus en France.

Le gouvernement a envisagé la possibilité d’avancer le début du couvre-feu à 17h mais pour le moment ce n’est pas d’actualité selon la dernière déclaration du premier ministre Jean Castex à ce sujet, cette nouvelle restriction pourrait être mise en place en fonction de la gravité de l’évolution de la propagation du virus dans le pays et elle déjà évoquait par plusieurs médias ou experts.

Avancer l’heure du Couvre Feu à 20h, voire 17h, n’est “pas d’actualité” a assuré Jean Castex, mais “en fonction de l’évolution de l’épidémie, le gouvernement se réserve la possibilité de prendre toute mesure que la situation imposera” a-t-il précisé.

Le gouvernement va-t-il avancer le couvre-feu à 17h ?