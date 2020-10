Laurent Ruquier règle ses comptes Hanouna en direct dans TPMP et clash Jean-Pierre Pernaut

Laurent Ruquier a fait un passage très remarqué ce mardi soir dans l’émission Touche Pas A Mon Poste de Cyril Hanouna sur C8, les deux animateurs se sont d’abord amusés des rumeurs les concernant avec beaucoup d’humour en expliquant qu’ils ne sont pas en conflit.

“Pour la première fois dans l’histoire de TPMP, Cyril Hanouna fera face à Laurent Ruquier ce soir” avait annoncé Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux avant l’émission, Laurent Ruquier a ensuite participé à une interview détecteur de mensonge, questionné “Laurent avez-vous reçu des sms où Cyril invectivait quelqu’un de votre entourage?” il a répondu “De mon entourage non, moi directement oui”, une séquence qui a fait rire les chroniqueurs présents sur le plateau télévisé.

“Je dis la vérité mais bon ce n’est pas très méchant. Ce sont des petits échanges comme on peut avoir parfois. Je réponds pas, je me dis que je répondrai plus tard” a ensuite ajouté Laurent Ruquier avant de s’exprimer sur Jean-Pierre Pernaut, “Je n’ai rien contre Jean-Pierre Pernaut, j’ai seulement dit que je n’aimais pas les sujets qu’il abordait dans son journal, ça ne m’intéressait pas. Je préfère un peu plus de politique étrangère, je préférais le journal de France 2, mais voilà. C’est une question de goût ça, c’est tout”, a-t-il expliqué

“Moi en revanche contrairement à lui je ne me serais pas permis de dire : ‘Je ne peux pas le blairer’. Il ne me connaît pas” a-t-il ensuite conclu alors que Cyril Hanouna a tenté de d’étendre l’atmosphère, Laurent Ruquier a adressé un petit tacle à Nathalie Marquay, l’épouse Jean-Pierre Pernaut, “ah, alors elle est plus conne que lui encore.” a-t-il conclu.