Tolisso marque un but magnifique sur une frappe phénoménale face à l’Atlético [Vidéo]

Découvrez la vidéo du but du champions du monde Français, Corentin Tolisso qui a marqué ce mercredi soir un but magnifique sur une frappe phénoménale lors du match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et l’Atlético Madrid, une rencontre remportée par le club Allemand sur le score de 4 buts à 0.

Le champion d’Europe en titre a battu largement l’Atlético de Madrid avec 4 buts d’écart, Kingsley Coman s’est offert un doublé lors de ce match et a réalisé une passe décisive pour Goretzka, l’ancien Lyonnais Tolisso a également été décisif avec une frappe de vingt-cinq mètres du pied droit qui s’est logé dans la lucarne gauche de Jan Oblak.

Laissez nos Tolisso tranquille pic.twitter.com/9sly2s73Be — FGB (@FifaGamersBlog) October 21, 2020

🚀 Un sacré pétard lâché par le champion du monde français ! https://t.co/zU0uWJpDYi — RMC Sport (@RMCsport) October 21, 2020