[Intro : Kaaris & Freeze Corleone]

Ris-Kaa, ris-Kaa, ris-Kaa

Ekip, ekip, ekip

S/o le Flem

Freeze Corleone

M.M.S, LDO, NRM

Grikitibang, 2.7

Han

Sku, sku

Fuck le 6.6.6 (pah, pah, pah)

2.7.0, poto

Ekip (sku, sku, sku)

[Couplet 1 : Kaaris]

La marée est haute, mes couilles trempent dans l’sel (gang)

Plus d’600 ch’vaux, la boite est séquentielle (sku)

Ça fait des mélanges à l’hôtel et c’est ma tchoin qui ramène le gel (shi)

Ça fait des mélanges à l’hôtel et c’est ma tchoin qui ramène le gel

J’ai fini mon plat de garba (gang), j’commence la découpe du taga

J’lui mets dans l’ul-c, sa chattе est jalouse

J’étais seul, еlle a cru qu’c’était une partouze (pute)

Je n’ai confiance qu’en Zizou dans les arrêts d’jeux comme KB Nueve

Le plein d’plomb dans leur te-tê et dans l’réservoir à la PP (Kaaris)

O.G Kush, j’suis mal luné, j’mets les voiles vers les îles

J’laisse la poudre sur tes poils du nez et le me-sper sur tes cils

Retourné acrobatique, 9 milli’, gang, dans le 4Matic

Paris n’est pas juste magique, et les autres équipes sucent ma trique

[Refrain : Kaaris & Freeze Corleone]

Des diamants sur la RM (Sevran)

J’mets du piment sur leurs raies (gang)

J’roule un pli, c’est mon énième (ouais)

La vision s’précise comme un IRM (pute)

Dans l’complot comme CNN (ekip)

Ils sont dépassés comme Siemens (han)

Queensbridge comme CNN (han)

S/o Lotto, fuck les States et les VMA (pah)

Des diamants sur la RM (pah)

J’mets du piment sur leurs raies (ekip)

J’roule un pli, c’est mon énième (han)

La vision s’précise comme un IRM (han)

Dans l’complot comme CNN (ekip)

Ils sont dépassés comme Siemens (pah)

Queensbridge comme CNN (han)

S/o Lotto, fuck les States et les VMA (eh)

[Couplet 2 : Freeze Corleone]

Corleone, K2A (ekip, ekip, ekip)

Maybach, pas de A, LDO, en tirs, négro, v’là de A (sku, sku)

9.3.5, 2.7 (ekip, ekip, ekip)

S/o Kaki, zéro point en 32 sets, killu, deux 6 jamais sans le 7 (lin)

Fuck le triple 6, j’évite le malin, Corleone comme le film “Le Parrain” (ekip)

Faut qu’mes enfants vivent comme des fils de parrains (cash)

Black Jack OBS vise le larynx (pah, pah, pah)

S/o l’agence, négro, la compagnie (ekip), allume les prods comme dans Bad Company (pah)

Dans la défense comme quatre Kompany (han)

On n’apparaît pas sur les radars (nan), mitraille d’en haut comme des ADAV (paw, paw)

Envoie les prods, j’enchaîne les cadavres (haha, ekip, ekip)

C’est au plastic qu’on ouvre nos portes (han), il m’faut v’là d’acide pour vos corps (han)

Retourne la prod avec le Double Rotor, ekip

[Refrain : Kaaris & Freeze Corleone]

Des diamants sur la RM (Sevran)

J’mets du piment sur leurs raies (gang)

J’roule un pli, c’est mon énième (ouais)

La vision s’précise comme un IRM (pute)

Dans l’complot comme CNN (ekip)

Ils sont dépassés comme Siemens (han)

Queensbridge comme CNN (han)

S/o Lotto, fuck les States et les VMA (pah)

Des diamants sur la RM (pah)

J’mets du piment sur leurs raies (ekip)

J’roule un pli, c’est mon énième (han)

La vision s’précise comme un IRM (han)

Dans l’complot comme CNN (ekip)

Ils sont dépassés comme Siemens (pah)

Queensbridge comme CNN (han)

S/o Lotto, fuck les States et les VMA (eh)

[Outro : Kaaris & Freeze Corleone]

La marée est haute, mes couilles trempent dans l’sel (ekip, ekip)

LDO, NRM, 6.6.7, pétasse, han

Ça fait des mélanges à l’hôtel et c’est ma tchoin qui ramène le gel

6.6.7, 2.7, ekip, ekip, ekip

Corleone, K2A

Ris-Kaa, ris-Kaa, ris-Kaa

Maybach, pas de A

9.3.5 2.7 (ekip, ekip, ekip)

S/o Kaki, 0 points en 32 sets, killu, 2.6, jamais sans le 7 (ekip, ekip)