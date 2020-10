Koba LaD – Détail

Koba LaD dévoile son nouvel album intitulé “Détail” de 15 titres disponible dans les bacs ce vendredi 23 octobre et en écoute sur toutes les plateformes de streaming avec plusieurs invité tel que Vald, Freeze Corleone, Ninho, PLK, Maes ou encore Zed.

Koba LaD est de retour avec nouveau projet inédit un plus de un an et demi après la sortie de son précédent opus intitulé “L’affranchi” qui été certifié disque de platine avec plus de 150 000 ventes.

Le jeune rappeur du “Bat 7” est désormais un artiste confirmé et incontournable dans le paysage rap français actuel avec une tournée complète dans toute la France en 2019 et sa présence dans de grands festivals comme Soliday’s ou les Ardentes, ainsi qu’un Zénith de Paris affiché complet.

Tracklist de l’album Détail de Koba Lad :

1. En gros

2. Dans l’avion

3. Pas de reine (feat. Vald)

4. Chambre d’hôtel

5. 5H55

6. Feux éteints

7. 7 sur 7 (feat. Freeze Corleone)

8. Bedodo

9. Cité

10. Encore (feat. Ninho)

11. Céramique

12. Omar (feat. PLK)

13. Helsinki

14. Coffre plein (feat. Maes & Zed)

15. Déclic