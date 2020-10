Rohff tient tête à Booba et l’attaque une nouvelle fois en le surnommant Zoukba

En attendant son prochain album, la semaine dernière Rohff a dévoilé son nouveau single nommé “GOAT”, Booba qui a présenté le même jour sa dernière collaboration avec le rappeur Green Montana sur le titre “Tout gâcher” a comme souvent affiché le classement du morceau de Housni dans le Top Streaming pour se moquer de lui mais ce dernier a décidé de réagir.

Silencieux depuis plusieurs années face aux attaques à répétions de Booba sur les réseaux sociaux, Rohff est cette fois-ci sorti du silence pour répondre à B2O dans la story de son compte Instagram avec un montage photo de Booba sur la couverture d’un magazine gay nommé Têtu avec la légende, “Mais qui est-il vraiment ? Ce n’est pas un photomontage c’est son choix faut le respecter” avant d’afficher le classement du single “Cavaliero” avec le message, “Continue de zouker, tricher et tirer le maillot de tout ceux qui te surpassent ça t’aidera à te convaincre que tu es quelqu’un en existant qu’à travers tes clashs d’attardé mental, aveux de faiblesse ! Incapable d’exister solo comme moi. Tu vaux rien solo. Feat tout les tipeus rachète toi une jeunesse ta peau restera fripée comme une octogénaire de Monaco bronzée à la graisse à traitre de Warzazate” et les hashtags, “oublie les autres c’est moi maintenant” et “je vais te terminer sale”.

Rohff ne lâche pas l’affaire et vient encore de tacler B2O sur son compte Instagram, il a tout d’abord partagé un de nos articles avec le titre “Rohff répond aux attaques de Booba et c’est violent, « je vais te terminer sale »” en modifiant le nom de Booba par Zoukba avec la légende “Y’a pas de retour, il est toujours là, le padre du rap game. Quand ca répond, ca répond” avant de poursuivre avec un long message destiné au rappeur français exilé à Miami.

“Remercie bien les médias qui ont l’empathie de mettre ta carrière sans froc ni figure sous assistance respiratoire en relayant tes multiples clashs bidons tous les jours, tu as ringardisé le rap. C’est grâce à eux ! Tu dépends d’eux ! Qu’est ce que tu deviendrais s’ils ne relayaient plus tes bouffonneries ? Sans parler des autres, t’es morts tu le sais. S’il ne gonflaient plus ta grosse tête vide. Ta mère t’as payé des études et t’as un QI de calamar pourquoi ? Soignes toi, il doit y avoir des bons thérapeute à Miami. (…) T’as le museau plein de merde à renifler le Q de tout ceux qui te surpassent et tu t’étonnes qu’on te chie tous dessus à l’unissons ? Un bourdon avec autotune chante les mêmes notes que toi #Zookba” a déclaré Rohff en postant une nouvelle fois la photo de Booba tore nu avec la légende, “le clasheur fou”.