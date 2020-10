6ix9ine accusé d’un viol sur une fille de 13 ans, il risque très gros

6ix9ine enchaine les mauvaises nouvelles en ce moment et va devoir repasser devant un tribunal car il est accusé d’un viol sur une fille de 13 ans, une ancienne affaire qui a été relancée suite aux témoignage de cette dernière, le rappeur risque très gros.

Alors qu’il pensait avoir régler ses problèmes avec la justice en collaborant avec la police contre son ancien gang les Nine Trey Gangsters pour obtenir une réduction de sa peine de prison avec une libération anticipée au mois d’avril dernier, 6ix9ine est de nouveau poursuivi en justice.

En effet le média américain TMZ vient de révéler ce mercredi que 6ix9ine pourrait être inculpé d’agression sexuelle sur une mineure et se retrouve une nouvelle fois devant le juge, le rappeur américain est accusé par une jeune fille pour des faits ayant eu lieu en 2015 et qui ont été filmés sans son accord.

A l’époque des faits la jeune fille n’était âgée que de 13 ans d’après les informations de TMZ, cette dernière a subi des sévices sexuelles de 6ix9ine et l’un de ses amis alors qu’elle sous l’influences de drogues et d’alcool, elle a décidé de porter plainte contre le rappeur pour agression sexuelle et abus sexuel sur enfant et détresse émotionnelle.

La scène de l’agression a été filmée et il y a 3 vidéos pour lesquelles Tekashi 69 est déjà passé devant le tribunal en 2015 puis en 2018 écopant de plusieurs heures de travaux d’intérêt général et de à 4 ans de probation mais la jeune femme ne s’était pas exprimée à l’époque, elle est désormais sortie du silence et cela ré-ouvre le dossier alors que l’avocat de 6ix9ine a déjà déclaré” qu’il va contester cette accusation.