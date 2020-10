Koba LaD en clash avec Zola ? Sa réaction qui sème le doute !

L’année dernière une rumeur avait circulé sur un clash entre Zola et Koba LaD, ce dernier avait répondu “jamais de la vie” questionné sur un possible featuring surprise avec Zola, le rappeur du “Bâtiment 7” avait ensuite réagi pour démentir une éventuelle embrouille entre eux et avait retweeté la story snapchat du rappeur d’Évry en déclarant qu’il n’y a absolument aucun clash entre les deux rappeurs.

De passage dans l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock toute cette semaine pour assurer la promotion de son nouvel album, Koba LaD ne semble pas avoir entièrement tourné la page de cette affaire et a été questionné par un auditeur mais n’a pas souhaité répondre avant que l’animateur de l’émission Fred Musa ne change de sujet.

En effet un auditeur de Skyrock a demandé en direct à la radio ce qu’il en était avec le rappeur Zola, “Ah moi je connais pas Zola, ça sert à rien de me parler de Zola gros. Je ne connais pas Zola” a réagi Koba Lad de passer à autre chose qui vient dévoiler ce vendredi son album “Détail”.