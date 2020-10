Khabib a épargné Gaethje devant les yeux de ses parents, il aurait pu lui briser le bras

Alors qu’il a annoncé sa retraite après son combat et sa victoire face à Justin Gaethje lors de l’UFC 254, Khabib Nurmagomedov aurait pu faire très mal à son adversaire mais a décidé de l’épargner.

En effet avant de prendre sa retraite , Khabib Nurmagomedov a battu Justin Gaethje lui permettant de garder sa ceinture mais le combattant de MMA russe d’origine daghestanaise a été très clément avec son adversaire lors de ce combat en évitant de lui casser le bars car ses parents étaient dans le public.

“Quand il était au sol, il a d’abord voulu faire à Justin une clé de bras, qui était la soumission préférée de son père. Il s’est mis en position pour cela, poursuit Cormier. Mais alors qu’il allait faire la clé, il s’est rappelé de ce que Justin avait dit toute la semaine, sur le fait qu’il ne taperait pas. Et il n’a pas voulu lui faire mal devant ses parents. Alors il a opté pour un triangle avec ses jambes (au niveau du cou), pour l’endormir.” a révélé Daniel Cormier coéquipier de Khabib Nurmagomedov lors d’un échange avec un journaliste d’ESPN.

“Je n’ai pas voulu le blesser devant ses parents, j’ai préféré l’endormir pour qu’il n’ait aucun problème en se relevant” lui a déclaré Khabib Nurmagomedov a expliqué Daniel Cormier, l’athlète daghestanaise invaincu en 29 combats, champion du monde poids légers d’arts martiaux mixtes a annoncé samedi dernier à la surprise générale la fin de sa carrière à l’âge de 32 ans afin de tenir une promesse qu’il a fait à sa mère suite au récent décès de son père, “Ma mère ne voulait pas que je combatte sans mon père à mes côtés, et je lui ai dit que ce serait mon dernier combat” avait-il commenté après sa victoire.

