Le superbe but de Benzema sur un incroyable geste acrobatique face à M’Gladbach (Vidéo)

Découvrez en vidéo le superbe but de Benzema sur un incroyable geste acrobatique face au Borussia M’Gladbach permettant de réduire le score (2-1) en fin de rencontre avant l’égalisation de Casemiro dans les arrêts de jeu du match.

A à la 87ème minute de jeu, le milieu de terrain Brésilien Casemiro s’est arraché sur un centre fuyant du Croate Luka Modric pour ramener le ballon de la tête vers la gauche des 5,50 mètres pour le but de Karim Benzema sur une reprise de volée du pied gauche dos au but.

Le Real a réussi à sauvver sa peau grâce à Benzema puis Casemiro qui a égalisé dans le temps additionnel (2-2), en marquant contre le Borussia Mönchengladbach, KB9 a trouvé le chemin des filets contre son 30ème adversaire différent en Ligue des Champions, faisant de lui le quatrième joueur à marquer contre 30 équipes ou plus, avec Lionel Messi, Raùl et Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema devient également le deuxième joueur de l’histoire a marqué au moins un but en Champions League lors de 16 saisons consécutives.

The header for Karim Benzema, now the finish! Casemiro comes up huge for Real Madrid! pic.twitter.com/Ep1kxcRljh

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 27, 2020